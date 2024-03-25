У Харкові попри блекаут запустили метро

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", - написав він.

Терехов подякував енергетикам та транспортникам за чудову роботу.

Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі від світла відключені до 200 тис. абонентів міста.

"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", - написав він.