У Харкові попри блекаут запустили метро
Зранку 25 березня в Харкові запустили метро. Тим часом світла немає у приблизно 200 тис. містян
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.
"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", - написав він.
Терехов подякував енергетикам та транспортникам за чудову роботу.
Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі від світла відключені до 200 тис. абонентів міста.
"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", - написав він.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов відзвітував про ситуацію в місті після атаки РФ в ніч на 22 березня: до половини будинків вже повернули опалення, втім без світла залишаються 65% осель.
- Російські окупанти у суботу, 23 березня, вдарили ракетою по промисловій зоні в одному з районів Харкова: пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.
- Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ. У Харківській області вже діють графіки відключень.
- За даними Укренерго на 24 березня, ситуація в місті з енергопостачанням може покращитись приблизно за 7-10 днів.
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