В Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, яким чином можна збільшити подачу електрики, ми цими шляхами йдемо паралельно", - сказав він.

Кудрицький заявив, що він не хоче давати прогнозів через складну ситуацію.

"Не хотів би давати обіцянки, які ми не зможемо виконати, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через вісім-дев'ять вдасться суттєво покращити ситуацію", - сказав голова Укренерго.

За його словами, саме в області краща.