В Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові
У Харкові ситуація з енергопостачанням може покращитись приблизно за 7-10 днів. В місті зараз найважча ситуація з електрикою
Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, яким чином можна збільшити подачу електрики, ми цими шляхами йдемо паралельно", - сказав він.
Кудрицький заявив, що він не хоче давати прогнозів через складну ситуацію.
"Не хотів би давати обіцянки, які ми не зможемо виконати, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через вісім-дев'ять вдасться суттєво покращити ситуацію", - сказав голова Укренерго.
За його словами, саме в області краща.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
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