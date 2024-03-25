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В Укренерго назвали терміни можливого покращення ситуації в Харкові

25 березня, 2024 понедiлок
05:54
Економіка

У Харкові ситуація з енергопостачанням може покращитись приблизно за 7-10 днів. В місті зараз найважча ситуація з електрикою

 Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, яким чином можна збільшити подачу електрики, ми цими шляхами йдемо паралельно", - сказав він.

Кудрицький заявив, що він не хоче давати прогнозів через складну ситуацію.

"Не хотів би давати обіцянки, які ми не зможемо виконати, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через вісім-дев'ять вдасться суттєво покращити ситуацію", - сказав голова Укренерго.

За його словами, саме в області краща.

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут
  • Міський голова Харкова Ігор Терехов відзвітував про ситуацію в місті після атаки РФ в ніч на 22 березня: до половини будинків вже повернули опалення, втім без світла залишаються 65% осель.
  • Російські окупанти у суботу, 23 березня, вдарили ракетою по промисловій зоні в одному з районів Харкова: пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.
  • Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ. У Харківській області вже діють графіки відключень.

Теги:
Харків
Війна з Росією
Енергія
блекаут
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