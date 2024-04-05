Шмигаль зустрівся з прем'єркою Литви Шимоніте: обговорять євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів
5 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав у Литву, де зустрівся з колегою, Інгрідою Шимоніте. Голови урядів обговорять підтримку євроінтеграції України, конфіскацію російських активів та інші важливі питання
Про це Шмигаль написав у телеграм.
"Розпочали візит до Литви з зустрічі з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. На порядку денному: військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари й послуги", - зазначив він.
- 20 березня повідомлялось, що уряд Литви прийняв рішення виділити €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal
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