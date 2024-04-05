Шмигаль зустрівся з прем'єркою Литви Шимоніте: обговорять євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

Про це Шмигаль написав у телеграм.

"Розпочали візит до Литви з зустрічі з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. На порядку денному: військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари й послуги", - зазначив він.

20 березня повідомлялось, що уряд Литви прийняв рішення виділити €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal