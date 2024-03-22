Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками

Про це йдеться на сайті відомства.

"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні, зокрема 22 березня відбулася поставка литовських протидронних систем", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що допомога, надана Україні в рамках системи національної оборони, охоплює широкий спектр озброєнь, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, протидронних комплексів, підготовку військ, ремонт важкої техніки й "усю іншу допомогу, яка надається відповідно до заявлених потреб України".

Зокрема, як зазначили у міністерстві, Литва розробила довгостроковий план підтримки України з пакетом військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на 2024-2026 роки.

"Ми робимо все можливе для перемоги України, адже це єдиний спосіб забезпечити довготривалий мир у Європі", - наголосили у пресслужбі литовського оборонного відомства у соцмережі Х.