Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками
У п'ятницю, 22 березня, міністерство оборони Литви заявило про передачу Збройним Силам України протидронових систем
Про це йдеться на сайті відомства.
"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні, зокрема 22 березня відбулася поставка литовських протидронних систем", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що допомога, надана Україні в рамках системи національної оборони, охоплює широкий спектр озброєнь, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, протидронних комплексів, підготовку військ, ремонт важкої техніки й "усю іншу допомогу, яка надається відповідно до заявлених потреб України".
Зокрема, як зазначили у міністерстві, Литва розробила довгостроковий план підтримки України з пакетом військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на 2024-2026 роки.
"Ми робимо все можливе для перемоги України, адже це єдиний спосіб забезпечити довготривалий мир у Європі", - наголосили у пресслужбі литовського оборонного відомства у соцмережі Х.
- 20 березня повідомлялось, що уряд Литви прийняв рішення виділити €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.
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