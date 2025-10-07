Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро прибув до України з офіційним візитом. Він виступив у Верховній Раді та наголосив, що визнає Крим виключно у складі України.

Він повідомив, що Росія незаконно утримує трьох представників ОБСЄ.

"Один з наших пріоритетів — повернення цих трьох працівників. Ми про це згадуємо на кожній зустрічі", - заявив Пере Хуан Понс Самп'єтро.

Він також відзначив важливість скоординованих міжнародних дій для гарантування безпечного повернення українських дітей.

"Слід чітко зазначити, що викрадення дітей з їхніх домівок, примусова асиміляція та знущання — це не тільки воєнний злочин, це моральна проблема", - акцентував президент ПА ОБСЄ.

Пере Хуан Понс Самп'єтро зазначив, що в контексті України організація підсилюватиме голос і реагуватиме на всі атаки РФ.

"Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом", - додав президент ПА ОБСЄ.

