Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро прибув до Києва і виступ у Верховній Раді, де запевнив у підтримці України
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро прибув до України з офіційним візитом. Він виступив у Верховній Раді та наголосив, що визнає Крим виключно у складі України.
Він повідомив, що Росія незаконно утримує трьох представників ОБСЄ.
"Один з наших пріоритетів — повернення цих трьох працівників. Ми про це згадуємо на кожній зустрічі", - заявив Пере Хуан Понс Самп'єтро.
Він також відзначив важливість скоординованих міжнародних дій для гарантування безпечного повернення українських дітей.
"Слід чітко зазначити, що викрадення дітей з їхніх домівок, примусова асиміляція та знущання — це не тільки воєнний злочин, це моральна проблема", - акцентував президент ПА ОБСЄ.
Пере Хуан Понс Самп'єтро зазначив, що в контексті України організація підсилюватиме голос і реагуватиме на всі атаки РФ.
"Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом", - додав президент ПА ОБСЄ.
- Біла Церква
