Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Відеоролик опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Зазначається, що спецпризначенці ДПСУ спільно із підрозділами ГУР відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі.

"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - йдеться у повідомленні.

На відео ДПСУ показано, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.