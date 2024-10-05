Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
Державна прикордонна служба України показала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний у Чорному морі
Відеоролик опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Зазначається, що спецпризначенці ДПСУ спільно із підрозділами ГУР відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі.
"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - йдеться у повідомленні.
На відео ДПСУ показано, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.
- У вересні 2023 року українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року.
- 24 серпня у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму загорілися бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка".
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