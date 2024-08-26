У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
У Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму 24 серпня загорілися бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка"
Про це повідомляє "Кримський вітер", а також OSINT-аналітик MT Anderson.
Зазначається, що всі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу.
"Станом на 24 серпня середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", - йдеться у повідомленні.
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- Нагадаємо, що у вересні 2023 року українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року.
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