У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики

Про це повідомляє "Кримський вітер", а також OSINT-аналітик MT Anderson.

Зазначається, що всі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу.

"Станом на 24 серпня середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", - йдеться у повідомленні.

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