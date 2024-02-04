Бійці ТРО відкинули за межі держкордону ворожу ДРГ на Сумщині, - Наєв
На Сумському напрямку бійці Сил територіальної оборони не дали змогу ворожим диверсійно-розвідувальним групам перетнути держкордон України
Про це повідомляє командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - написав він.
За його словами, зазнавши втрат, росіяни змінили тактику, розділившись на дві групи, одна з яких під прикриттям своєї артилерії евакуювала тіла вбитих та поранених.
Друга група намагалась обійти опорний пункт з бокового флангу, але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група, додав командувач.
"Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - підкреслив Наєв.
- Українські військові у Північній операційній зоні пройшли навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам: тренувались захоплювати позиції та відновлювати втрачені.
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