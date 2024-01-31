Сили оборони пройшли навчання з протидії ДРГ у Північній операційній зоні
Українські військові у Північній операційній зоні пройшли навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам: тренувались захоплювати позиції та відновлювати втрачені
Про це інформує Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.
Вказано, що у навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки та Національної гвардії України, які раніше здійснювали контрдиверсійні заходи у населених пунктах, підрозділи Держприкордонслужби та Сил тероборони.
Як розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, основною метою навчань була протидія диверсійно-розвідувальним групам. У ході тренування застосовувалися ударні та розвідувальні безпілотники та FPV-дрони. Маневрами керували командири бригад та батальйонів з єдиного пункту управління.
"Зокрема відбувалося захоплення позицій, відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті противником. (...) Зауважу, що всі дії військовослужбовців виявились дуже професійними, адже захисники вже пройшли горнила війни на Східному та Південному напрямках, отримавши чималий бойовий досвід. Тож вони його повністю продемонстрували під час цих навчань", - розповів Наєв.
Він додав, що такі навчання у Північній операційній зоні проходять регулярно, а процесом керують досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот та взводів.
- Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ.
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