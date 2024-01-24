Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили

Про це за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі перебувають 72 дитини", - написав Філашкін.

"Діти не мають зростати на війні. Ми повинні зробити все необхідне, щоб діти Донеччини жили у відносній безпеці в далині від фронту", - додав він.

Також чиновник зазначив, що складною залишається ситуація в Авдіївці, де досі перебувають 1080 жителів. На виїзд із міста залишилася усього одна дорога, завозити туди гуманітарку дедалі важче, але люди відмовляються евакуюватися.