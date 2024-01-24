Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили
Влада Донеччини 24 січня ухвалила рішення про розширення переліку населених пунктів, із яких мають бути примусово евакуйовані родини з дітьми
Про це за підсумками засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.
"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад — зараз там досі перебувають 72 дитини", - написав Філашкін.
"Діти не мають зростати на війні. Ми повинні зробити все необхідне, щоб діти Донеччини жили у відносній безпеці в далині від фронту", - додав він.
Також чиновник зазначив, що складною залишається ситуація в Авдіївці, де досі перебувають 1080 жителів. На виїзд із міста залишилася усього одна дорога, завозити туди гуманітарку дедалі важче, але люди відмовляються евакуюватися.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
- 19 січня 2024 року Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе