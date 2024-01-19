З трьох громад Донеччини евакуювали всіх дітей
З Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області в межах обов'язкової евакуації вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади
Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Тільки за останній тиждень 352 людини було евакуйовано, з них 52 дитини. У Мар'їнській, Очеретинській і Вугледарській громадах дітей не залишилося", - сказав він.
За його словами, наразі в Торецькій громаді перебувають близько 12 тис. людей, 1122 людини перебувають у Мар'їнській громаді, 1900 людей – у Сіверській громаді.
До повномасштабного вторгнення в Донецькій області, за даними Філашкіна, жили понад 1 млн 900 тис. людей. Зараз там перебувають від 500 тис. до 525 тис. мешканців.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
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