Примусова мобілізація на ТОТ: на Луганщині озброєні особи перевіряють кожний будинок

Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

Декілька тижнів тому у так званій "ЛНР" окупанти пообіцяли погасити усі борги перед шахтарями і навіть анонсували виділення необхідної суми коштів, пише він.

Проте гроші гірники досі не одержали. Вони не мають підтримки профспілок та керівництва – вже були випадки, коли перелік прізвищ зі страйкарями опинявся у військкоматах і, навіть попри броню, люди зникали.

Лисогор також поінформував про проведення примусової мобілізації у Довжанську.

"Місто патрулюють групи по шість озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок. І приватні оселі, і багатоповерхівки. По двоє заходять до під’їзду і, маючи точні адреси чоловіків, проводять поквартирний рейд. Інші четверо чекають на подвір’ї. У разі відмови відчинити двері погрожують відкрити вогонь", - розповідає очільник ОДА.