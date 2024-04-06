Примусова мобілізація на ТОТ: на Луганщині озброєні особи перевіряють кожний будинок
В тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині патрулюють групи озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок у пошуку чоловіків для примусової мобілізації
Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
Декілька тижнів тому у так званій "ЛНР" окупанти пообіцяли погасити усі борги перед шахтарями і навіть анонсували виділення необхідної суми коштів, пише він.
Проте гроші гірники досі не одержали. Вони не мають підтримки профспілок та керівництва – вже були випадки, коли перелік прізвищ зі страйкарями опинявся у військкоматах і, навіть попри броню, люди зникали.
Лисогор також поінформував про проведення примусової мобілізації у Довжанську.
"Місто патрулюють групи по шість озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок. І приватні оселі, і багатоповерхівки. По двоє заходять до під’їзду і, маючи точні адреси чоловіків, проводять поквартирний рейд. Інші четверо чекають на подвір’ї. У разі відмови відчинити двері погрожують відкрити вогонь", - розповідає очільник ОДА.
- Керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк зазначив, що на Луганщини росіяни намагаються мобілізувати майже всіх чоловіків.
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