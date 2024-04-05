На окупованій Луганщині росіяни вигадують нові механізми для мобілізації, - керівник Сєверодонецької МВЦА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Луганську окупанти демонструють якесь відновлення, виступаючи за приєднання передових технологій в освітньому процесі. Тобто триває демонстрація існування псевдореспубліки та тотальна підтримка РФ. І це все відбувається на фоні того, що майже усіх чоловіків намагаються мобілізувати з окупованої території", - наголосив Стрюк.

За словами керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації, росіяни вигадують нові механізми щодо мобілізації на окупованій території.

"У Сєверодонецькій громаді вже усіх переписали, де хто перебуває. Але здебільшого люди розуміють усю абсурдність ситуації, і намагаються ухилитися від мобілізації на окупованій території", - додав Стрюк.