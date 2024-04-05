На окупованій Луганщині росіяни вигадують нові механізми для мобілізації, - керівник Сєверодонецької МВЦА
Керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк зазначив, що на Луганщини росіяни намагаються мобілізувати майже усіх чоловіків
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У Луганську окупанти демонструють якесь відновлення, виступаючи за приєднання передових технологій в освітньому процесі. Тобто триває демонстрація існування псевдореспубліки та тотальна підтримка РФ. І це все відбувається на фоні того, що майже усіх чоловіків намагаються мобілізувати з окупованої території", - наголосив Стрюк.
За словами керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації, росіяни вигадують нові механізми щодо мобілізації на окупованій території.
"У Сєверодонецькій громаді вже усіх переписали, де хто перебуває. Але здебільшого люди розуміють усю абсурдність ситуації, і намагаються ухилитися від мобілізації на окупованій території", - додав Стрюк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе