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Війна з Росією: хроніка
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На ТОТ Луганщини Росія розпочала чергову хвилю мобілізації, - очільник ОВА Лисогор

1 квітня, 2024 понедiлок
19:09
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Російська Федерація розпочала нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, ворог протягом 1,5 року збирав дані про юнаків, які мають стати повнолітніми. Зокрема, до цього були залучені заклади освіти, які передавали дані про хлопців у місцеві "військкомати".

"Окупант вже останні півтора року дуже активно відствежував де ці люди, як вони переміщуються, постійно беручи ті списки, включаючи з місцем проживання", - сказав Лисогор.

Водночас для російських спеціальних служб поставлено завдання щодо виявлення дорослих чоловіків та їхньої явки на мобілізаційних пунктах.

  • 28 березня повідолмялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області проводять мобілізаційний облік військовозобов’язаних.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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