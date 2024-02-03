"Припиніть розкрадати гроші захисників!": У Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі мітингувальники вимагають збільшити фінансування ЗСУ

Про це пишуть українські ЗМІ.

Київ

Як повідомляє "Суспільне", вранці 3 лютого під будівлею КМДА зібралися понад три сотні мітингувальників.

Зазначається, що це перша акція протесту в 2024 році з вимогою виділяти гроші на програми підтримки військових та підвищення інклюзивності Києва.

Учасники мітингу вважають, що частина грошей, яка витрачається на прикрашення міста, має йти на українських військових. Крім цього, додатковою вимогою мітингарів є відкритість і можливість звітування.

"Виходити на акції будемо до того моменту, поки не перейдемо в конструктивний діалог. Коли ми зможемо з ними працювати в кабінетах, а не на вулиці", - зазначив співорганізатор.

Мітингувальники вийшли під стіни КМДА із плакатами: "Я громадянка суверенної держави, з відчуттям ніби з мене тільки що поржали", "Корупціонери вбивають українців", "Поки ми донатимо, ви крадете".

Харків

У Харкові вранці 3 лютого мітингувальники влаштували ходу по вулиці Сумській, пише "Ґвара".

Жителі міста вимагають від влади перерозподілити кошти з бюджету громади на допомогу Силам оборони України.

"Припиніть розкрадати гроші захисників!" - написано на плакаті в однієї з мітингувальниці.

Фото: gwaramedia

Одеса

Також мітингувальники зібралися на Думській площі в Одесі. Люди з плакатами антикорупційного змісту голосно скандували: "Мільйони на дрони!" і "Ні безглуздим тендерам!".

"Учасники акції впевнені: тендери на ремонти, озеленення та інші, безумовно, необхідні у мирний час, проте ці речі недоречні в дні війни", - йдеться у повідомленні видання "Одеське життя".

Фото: odessa-life

Дніпро

Біля міської ради в центрі Дніпра щонайменше 60 жителів міста вийшли на акцію протесту, пише "Суспільне".

Люди підготували плакати з закликами до допомоги військовим. Також влаштували ходу проспектом Яворницького.

Фото: suspilne.media