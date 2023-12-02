"Найкраща мотивація - знати дату демобілізації!" У Києві дружини тих, хто на фронті, вийшли з вимогами

Подробиці з місця подій передають кореспондентки Еспресо Катерина Галко та Карина Рева.

"Це уже третій подібний мітинг, він відбувається в усіх містах України", - йдеться у повідомленні.

Вимоги учасниць акції лишаються незмінними:

демобілізація військових, що воюють з весни 2022 року;



встановлення на законодавчому рівні обмеження на тривалість військової служби мобілізованих під час воєнного стану.

Спершу жінки з плакатами вийшли на Майдан Незалежності, але коли почалася повітряна тривога вони були змушені спуститися до підземного переходу. Зараз вони перейшли до будівлі Київради.

Окрім пікетування також проводиться збір підписів під петицією на ім'я галви держави Володимира Зеленського.

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