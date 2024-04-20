"Прийдуть із погрозами й танками": Подоляк про запрошення Росії на річницю висадки в Нормандії
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що запрошення Росії на будь-який захід, зокрема на 80-ту річницю висадки в Нормандії, завжди буде спрямоване на стимулювання агресії
Про це він написав у себе в Twitter (X).
На його думку, декому хотілося б повернутися в "солодкий довоєнний час", коли Росію боялися, але вели з нею справи, проте це не спрацює.
"Сьогодні РФ скинула усі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті й хоче просто вбивати, нападати, знищувати. Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (зустрічі на вищому рівні, святкування, ігри, дискусії) завжди спрямоване на стимулювання агресії, заохочення до вбивств, максимізацію геноцидної складової війни", - наголосив Подоляк.
Радник керівника ОП також додав, що "русскій мір" своїми діями демонстративно ображає сучасну гуманістичну цивілізацію.
Він закликав не запрошувати Москву на будь-які міжнародні заходи, оскільки росіяни "обов'язково прийдуть із погрозами й танками".
- Нагадаємо, 16 квітня у Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня. Кремль відповів у характерній для нього принизливій формі
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