"Прийдуть із погрозами й танками": Подоляк про запрошення Росії на річницю висадки в Нормандії

Про це він написав у себе в Twitter (X).

На його думку, декому хотілося б повернутися в "солодкий довоєнний час", коли Росію боялися, але вели з нею справи, проте це не спрацює.

"Сьогодні РФ скинула усі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті й хоче просто вбивати, нападати, знищувати. Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (зустрічі на вищому рівні, святкування, ігри, дискусії) завжди спрямоване на стимулювання агресії, заохочення до вбивств, максимізацію геноцидної складової війни", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП також додав, що "русскій мір" своїми діями демонстративно ображає сучасну гуманістичну цивілізацію.

Він закликав не запрошувати Москву на будь-які міжнародні заходи, оскільки росіяни "обов'язково прийдуть із погрозами й танками".