Франція запросила РФ на 80-ту річницю висадки в Нормандії. Кремль заявив, що не в курсі

Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.

"З огляду на обставини (війну РФ проти України, – ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", – зазначили організатори.

ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

У Кремлі прокоментували запрошення Росії на 80-ті роковини висадки союзників у Нормандії.

"Річ у тому, що це ніхто офіційно до нас не доводив", - сказав РБК прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Хоча в такому ключі можуть навіть не турбуватися. Головне свято – це День перемоги у Москві 9 травня", – додав він.