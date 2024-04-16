Франція запросила РФ на 80-ту річницю висадки в Нормандії. Кремль заявив, що не в курсі
У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня. Кремль відповів у характерній для нього принизливій формі
Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.
"З огляду на обставини (війну РФ проти України, – ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", – зазначили організатори.
ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.
У Кремлі прокоментували запрошення Росії на 80-ті роковини висадки союзників у Нормандії.
"Річ у тому, що це ніхто офіційно до нас не доводив", - сказав РБК прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.
"Хоча в такому ключі можуть навіть не турбуватися. Головне свято – це День перемоги у Москві 9 травня", – додав він.
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