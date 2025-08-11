"Проблеми з флотом": у ЦПД прокоментували затоплення російського буксира "Капітан Ушаков"

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, буксир "Капітан Ушаков" занурився на правий борт під час виконання робіт. Попри спроби врятувати судно, воно повністю затонуло.

"Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. Як раніше повідомляв Центр, Росія має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів", - наголосили в ЦПД.

Як приклади в ЦПД назвали затримки з модернізацією протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко" та фактичне виведення з ладу авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Крім того, цього року був скасований головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

"Ці випадки лише підкреслюють неспроможність Росії підтримувати навіть основні елементи свого флоту, що є важливим чинником для агресивної зовнішньої політики. Замість того щоб будувати нові судна, росія не може навіть утримати в строю старі", - підсумували в ЦПД.