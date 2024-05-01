Прокудін розповів, як окупанти тероризують Херсонщину: б'ють навіть по похоронному транспорту

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за останні 10 днів ворог у середньому випускає близько 700 снарядів щодня. Для порівняння, у січні-лютому їх було по 150.

"Чуємо вибухи кожні дві хвилини. Це просто тероризм. У нас пошкоджено 28 тис. цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", - сказав Прокудін.

Також він зазначив, що сигнал повітряної тривоги лунає в області до 10 разів на добу. Однак не завжди вдається вчасно попередити людей.

"Тривоги звучать щодня, і до 10 разів. Але тривога може попередити лише про ракетну небезпеку і дрони. А російські війська б'ють по місту з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, FPV-дрони застосовують. Про це не виходить попередити завчасно, між "виходом" і "прильотом" – секунди", – пояснив Прокудін.

Щодо безпілотників, то з початку року зафіксовано 300 влучань саме FPV-дронів.

"Цілять по цивільних, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", - резюмував чиновник.