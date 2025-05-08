Пропаганда РФ продовжує поширювати відео з жінкою, над якою нібито знущається ТЦК, однак із новими деталями, - ЦПД
Центр протидії дезінформації 8 травня повідомив, що кремлівські пропагандисти опублікували продовження фейкового відео з жінкою, яку працівники ТЦК опускають у колодязь, і тепер її нібито знайшли мертвою
Про це ЦПД повідомив у telegram-каналі.
Пропагандисти Кремля знову намагаються поширити дезінформацію, опублікувавши продовження фейкового відео про жінку та працівників ТЦК, стверджуючи, що її знайшли мертвою.
"У новому відео вони стверджують, що після тортур «жінку повісили», а її тіло нібито знайшли родичі, які приїхали з Польщі", - йдеться у повідомленні.
У новому відео використано ті самі місцевість і колодязь, що й раніше, однак відсутні будь-які деталі, які б дозволили ідентифікувати осіб або точно визначити місце зйомки, що вказує на постановчий характер обох відео.
"Крім того, поведінка людей на відео виглядає награною і неприродною", - додав ЦПД.
- Російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують неправдиве відео, де нібито працівники ТЦК жорстоко поводяться з жінкою, яка заступалася за свого чоловіка від мобілізації. Центр протидії дезінформації 1 травня спростував цю інформацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе