Пропаганда РФ продовжує поширювати відео з жінкою, над якою нібито знущається ТЦК, однак із новими деталями, - ЦПД

Про це ЦПД повідомив у telegram-каналі.

Пропагандисти Кремля знову намагаються поширити дезінформацію, опублікувавши продовження фейкового відео про жінку та працівників ТЦК, стверджуючи, що її знайшли мертвою.

"У новому відео вони стверджують, що після тортур «жінку повісили», а її тіло нібито знайшли родичі, які приїхали з Польщі", - йдеться у повідомленні.

У новому відео використано ті самі місцевість і колодязь, що й раніше, однак відсутні будь-які деталі, які б дозволили ідентифікувати осіб або точно визначити місце зйомки, що вказує на постановчий характер обох відео.

"Крім того, поведінка людей на відео виглядає награною і неприродною", - додав ЦПД.

Російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують непр авдиве відео, де нібито працівники ТЦК жорстоко поводяться з жінкою, яка заступалася за свого чоловіка від мобілізації. Центр протидії дезінформації 1 травня спростував цю інформацію.



