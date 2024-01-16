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Війна з Росією: хроніка
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Пропаганда РФ звинуватила Україну у підготовці до антиросійських провокацій

16 січня, 2024 вiвторок
22:15
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

У вівторок, 16 січня, стало відомо, що російська пропаганда звинувачує Україну у підготовці до провокацій

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Україна готує два сценарії великої антиросійської провокації, мета якої – повернути увагу та підтримку країн Заходу. Перший сценарій – обстріл українського міста, щоб показати світові картинку з руйнуваннями та великими жертвами серед мирного населення. Другий – руйнівні удари по мирних російських містах", - саме так звучить російський фейк.

У Центрі наголошують, що ЗСУ не обстрілюють власні міста, а тим паче для привернення уваги світу. Росіяни ж щодня завдають ударів по різних частинах України, щодня гинуть і страждають мирні українці.

Стосовно ударів по території РФ, то українські Сили оборони знищують лише військові обʼєкти, які є законними цілями.

"Таким чином, "антиросійські провокації" – це дії самої Росії, яка тероризує українців і завдає ударів по власних територіях", - пише SPRAVDI.

  • 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
Україна
Росія
фейк
Військові новини
ракетний удар
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
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