Пропаганда РФ звинуватила Україну у підготовці до антиросійських провокацій
У вівторок, 16 січня, стало відомо, що російська пропаганда звинувачує Україну у підготовці до провокацій
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Україна готує два сценарії великої антиросійської провокації, мета якої – повернути увагу та підтримку країн Заходу. Перший сценарій – обстріл українського міста, щоб показати світові картинку з руйнуваннями та великими жертвами серед мирного населення. Другий – руйнівні удари по мирних російських містах", - саме так звучить російський фейк.
У Центрі наголошують, що ЗСУ не обстрілюють власні міста, а тим паче для привернення уваги світу. Росіяни ж щодня завдають ударів по різних частинах України, щодня гинуть і страждають мирні українці.
Стосовно ударів по території РФ, то українські Сили оборони знищують лише військові обʼєкти, які є законними цілями.
"Таким чином, "антиросійські провокації" – це дії самої Росії, яка тероризує українців і завдає ударів по власних територіях", - пише SPRAVDI.
- 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
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