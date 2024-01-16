Пропаганда РФ звинуватила Україну у підготовці до антиросійських провокацій

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Україна готує два сценарії великої антиросійської провокації, мета якої – повернути увагу та підтримку країн Заходу. Перший сценарій – обстріл українського міста, щоб показати світові картинку з руйнуваннями та великими жертвами серед мирного населення. Другий – руйнівні удари по мирних російських містах", - саме так звучить російський фейк.

У Центрі наголошують, що ЗСУ не обстрілюють власні міста, а тим паче для привернення уваги світу. Росіяни ж щодня завдають ударів по різних частинах України, щодня гинуть і страждають мирні українці.

Стосовно ударів по території РФ, то українські Сили оборони знищують лише військові обʼєкти, які є законними цілями.

"Таким чином, "антиросійські провокації" – це дії самої Росії, яка тероризує українців і завдає ударів по власних територіях", - пише SPRAVDI.