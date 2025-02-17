Противник намагається наповнити місто своєю піхотою: представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Хлопці 24-ї ОМБр у Часовому Яру протистоять щоденним штурмам ворога, який застосовує і тактику малих груп, і механізовані штурми з технікою. Противник дуже активно обстрілює місто. Зараз відбуваються міські бої. Важко сказати, яку частину міста займають наші частини, яку – окупанти. Чіткої лінії бойових дій немає, бої йдуть за будинки. Російські вояки намагаються влаштувати собі перехід через канал Сіверський Донець — Донбас, розбиваючи його, щоб перевезти техніку. Противник намагається наповнити місто своєю піхотою для подальших активних дій", - прокоментував представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила.

Андрій Полухін зауважив, що бійці 24-ї ОМБр відпрацьовують по ворогу дронами та артилерією, і це руйнує плани окупантів щодо подальшого просування.