Противник намагається наповнити місто своєю піхотою: представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому
Андрій Полухін, представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, зазначив, що у Часовому Яру йдуть міські бої, ворог робить спроби перейти канал Сіверський Донець — Донбас
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Хлопці 24-ї ОМБр у Часовому Яру протистоять щоденним штурмам ворога, який застосовує і тактику малих груп, і механізовані штурми з технікою. Противник дуже активно обстрілює місто. Зараз відбуваються міські бої. Важко сказати, яку частину міста займають наші частини, яку – окупанти. Чіткої лінії бойових дій немає, бої йдуть за будинки. Російські вояки намагаються влаштувати собі перехід через канал Сіверський Донець — Донбас, розбиваючи його, щоб перевезти техніку. Противник намагається наповнити місто своєю піхотою для подальших активних дій", - прокоментував представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила.
Андрій Полухін зауважив, що бійці 24-ї ОМБр відпрацьовують по ворогу дронами та артилерією, і це руйнує плани окупантів щодо подальшого просування.
- 10 лютого речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розказав, що російські військові накопичують свої сили та перегруповують їх для штурмових дій у районі Часового Яру.
- 12 лютого пресслужба 24-ї ОМБр імені короля Данила повідомляла, що місто Часів Яр на Донеччині повністю знищене, попри це російська армія продовжує атакувати населений пункт артилерією, мінами, авіацією та дронам.
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