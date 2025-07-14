"Противник сунеться": речник Сил оборони Півдня Волошин про тактику ворога

Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Еспресо.

"Зараз противник, він не здійснює таких масованих ударів, якихось, скажімо, стратегічних наступів. Він проводить штурми малими групами піхоти і це у нього йде поступове таке от, він сунеться. Він знищує позицію за позицією, коли там не залишилося жодної вцілілої будівлі, жодного вцілілого укриття, жодної вцілілої навіть ями, де можна сховатися і тримати оборону. І тоді нашим бійцям доводиться відходити - коли у фланг, коли вглиб оборони на 100, на 200 метрів. І отакий повзучий наступ - саме зараз це основна з тактик тут на півдні ворога, по-перше. По-друге, вона призводить до менших втрат серед противника. І, крім того, боротися з КАБами доволі непросто. З ними треба боротися, коли вони ще на землі, а не коли вони вже в повітрі чи вже на землі", - сказав він.

Владислав Волошин зауважив, що таку тактику ворог застосовує на півдні вже декілька місяців, але має мінімальні просування.

"У нас противник застосовує подібну тактику вже декілька місяців, але просувань у нього є по мінімуму. На півдні, звичайно, доволі непросто тримати цю оборону, тому що немає відповідних особливостей місцевості, які можна використати з метою будівництва оборонних там фортифікаційних цих загороджень. Пам'ятаєте, два роки тому ми будували лінію оборонних і фортифікаційних споруд. Так ось ворог намагається зараз нас відсунути до цих споруд. Тому він намагається саме відсунути, застосовуючи таку тактику, щоб перед цією смугою споруд взагалі була мертва зона, щоб нам не було за що зачепитися. І те, що ми зараз намагаємось робити, - це бити на випередження, відрізати його логістику, щоб ті групи, які намагаються нас відсунути, були ізольовані і ми їх просто знищували і самі не відсувались назад", - додав речник Сил оборони Півдня.