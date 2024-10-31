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Головна Війна з Росією Противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі в районі Кругляківки: комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко про Куп'янщину
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Противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі в районі Кругляківки: комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко про Куп'янщину

Оксана Ліховід
31 жовтня, 2024 четвер
17:55
Війна з Росією Карта бойових дій за 23-30 жовтня

Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що в районі населеного пункту Кругляківка триває жорсткий цілодобовий бій

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник визначає Куп'янський напрямок як один із пріоритетних в рамках окупації Харківської області, зокрема утворення буферної зони з Луганщиною. Куп'янськ залишається важливим містом для противника. Тож сили та засоби, які тут сконцентровані, є достатньо потужними з боку ворога. В першу чергу противник почав робити підготовчі заходи, застосовуючи масовану авіацію з керованими авіабомбами", - наголосив Федоренко.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади, у Куп'янську повторюється сценарій, як у Вовчанську та Авдіївці, коли стираються населені пункти під фундамент.

"Противник наростив спроможності в штурмовій піхоті, легкоброньованій та броньованій техніці, у групі, яка пілотує засоби БПЛА, та в артилерії. Як наслідок, противнику вдалося отримати часткові тактичні успіхи, зокрема зайти на лівий берег річки Оскіл у населений пункт Кругляківка", - пояснив Федоренко.

Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади повідомив, що противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі, саме в районі населеного пункту Кругляківка.

"Наразі триває жорсткий складний цілодобовий бій з першочерговим завданням зупинити ворога. Потім можемо говорити про подальшу стабілізацію ситуації у випадку, якщо противником не будуть залучені додаткові ресурси живої сили, а таке може бути", - додав Федоренко.

  • Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що все озброєння ворога досягає центральних частин Куп'янська.
Теги:
Новини
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
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