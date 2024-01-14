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Протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 74 штурми росіян, - Генштаб

14 січня, 2024 неділя
20:33
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 14 січня, Сили оборони відбили 74 штурми росіян, найбільше ворог намагався атакувати на Авдіївському напрямку - 22 рази

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 січня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на основних напрямках фронту 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Баранівка, Волфине, Басівка, Пономаренки Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 14 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 9 атак поблизу Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав безпосередньо центр Херсона та населений пункт Станіслав Херсонської області. З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив обстріли в районах Тягинки, Іванівки, Інгульця, Микільського, Садового, Чорнобаївки та Станіслава на Херсонщині.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 складах боєприпасів противника.

  • Протягом 13 січня на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 840 окупантів. Загальні втрати армії РФ сягнули вже 370 тисяч.

  • 14 січня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала узгодили дії та обговорили оперативну обстановку з військовими оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса" в зоні їхньої бойової відповідальності.

  • 14 січня повідомлялося, що у Кринках Херсонської області немає жодного вцілілого будинку через роботу артзасобів з обох сторін. Окупанти намагаються вибити ЗСУ з зайнятих позицій.
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