Окупанти сконцентрували 10 тис. військових біля Кринок Херсонської області: намагаються вибити ЗСУ
У Кринках Херсонської області немає жодного вцілілого будинку через роботу артзасобів з обох сторін. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - заявила вона.
За словами Гуменюк, в районі Кринок росіяни сконцентрували близько 10 тис. військових.
ЗСУ закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.
- Російські окупаційні війська на тимчасово окупованій Херсонщині все частіше плутають свої безпілотники з українськими і збивають їх.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе