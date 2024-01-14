Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти сконцентрували 10 тис. військових біля Кринок Херсонської області: намагаються вибити ЗСУ

Окупанти сконцентрували 10 тис. військових біля Кринок Херсонської області: намагаються вибити ЗСУ

14 січня, 2024 неділя
08:57
Війна з Росією окупанти крим

У Кринках Херсонської області немає жодного вцілілого будинку через роботу артзасобів з обох сторін. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - заявила вона.

За словами Гуменюк, в районі Кринок росіяни сконцентрували близько 10 тис. військових.

ЗСУ закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

  • Російські окупаційні війська на тимчасово окупованій Херсонщині все частіше плутають свої безпілотники з українськими і збивають їх.
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Читайте також:
Морські котики США
13 січня, 2024 субота
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
пожежа, Київ
13 січня, 2024 субота
Пожежа у київському ТРЦ "Космополит": серед трьох постраждалих є 8-річна дівчинка
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 січня
09:22
КНДР ракета
КНДР випустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя
09:14
Джо Байден
Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо атак хуситів у Червоному морі
08:50
Ексклюзив
На фото: Харків
Харків готується: депутатка облради Куц про чутки щодо нового наступу РФ
08:49
дрон, БПЛА
Окупанти все частіше збивають власні БПЛА на лівобережжі Херсонщини, бо плутають їх з українськими, - ISW
08:34
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 11 російських кораблів, серед яких 1 носій "калібрів"
08:34
терористи ХАМАС
Ізраїль заявив, що терористи ХАМАСу планували теракти в Європі
08:22
Китай
"Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю": Пекін відреагував на вибори у Тайвані
08:19
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Окупанти формують десантно-штурмові бригади для висадки в українському тилу, - ISW
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Що підписав Сунак у Києві?
07:59
втрати окупантів
Десяток танків, 19 артсистем і 840 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
01:36
Київ без світла, блекаут
"В українській енергетиці катастрофічна ситуація": росіяни розповсюджують новий фейк
00:20
Кубок африканських націй: матч Кот-д’Івуар - Гвінея-Бісау
Кот-д’Івуар переміг Гвінею-Бісау у матчі-відкритті Кубка африканських націй
2024, субота
13 січня
23:43
Вулкан
У Японії сталось виверження вулкана. Подробиці
22:55
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
"Україна також буде захищати свого союзника", - Шмигаль розповів деталі безпекової угоди з Великою Британією
22:42
Джо Байден
"Їм доведеться дуже багато за що платити", - Байден поставив ультиматум республіканцям через допомогу Україні
22:34
Оновлено
Сірет, черги на кордоні
Румунські фермери зупинили протест на ПП "Порубне - Сірет"
22:27
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
Лідер "Динамо" Ярмоленко анонсував повернення до тренувань після травми
21:54
без світла, свічка блекаут
У Ростові-на-Дону блекаут. Запровадили графік обмеження електроенергії
21:31
Ексклюзив
Віталій Портников
"Вони не чують одне одного, між ними стіна": Портников про відсутність діалогу між керівними партіями у Польщі
21:27
технології відбудова України Михайло Федоров
Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома
21:21
Франція
Дизайн не відповідає вимогам ЄС: у Франції перекарбують 27 млн монет
20:55
Центр національного спротиву
Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ
20:53
ЗСУ
Якщо Україна хоче перемогти, пора впроваджувати зміни, - The Atlantic
20:44
Ексклюзив
Станція РЕБ "Поле-21"
Робота української РЕБ проти російських ракет - це перспектива підсилення протиповітряної оборони, - військовий експерт Мусієнко
20:22
Оновлено
на фото: зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у Колумбії зросла до 33
20:20
Оновлено
Франція подбає, аби Україні на саміті Європейської Ради виділили 50 млрд євро, - очільник МЗС Сежурне
20:06
Хімічна зброя
З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 626 хімічних атак, серед них 51 відбулась у січні
20:02
Цей день в історії: Бандеру у Варшаві засудили до смертної кари, за наказом Горбачова радянські війська пішли на кровопролиття у Вільнюсі
20:00
OPINION
Лєна Чиченіна
"Ми живемо в занедбаному саду і не лише через війну"
19:59
OPINION
Тижневик Миколи Княжицького - обкладинка
Що не так із законами про мобілізацію, електронні реєстри і відставкою Безуглої, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
19:52
Ексклюзив
Китай - Тайвань
Експертка з питань Східної Азії проаналізувала, чи легко буде Китаю перемогти Тайвань у разі збройної сутички
19:51
Туреччина Румунія НАТО світ Військові новини
Туреччина здійснила серію авіаударів по курдах в Іраку та Сирії
19:40
Огляд
Еліна Світоліна
Смерть ексфутболіста збірної та рекорд українок на Australian Open: головне зі спорту за тиждень
19:29
полонені рф
Здаються через мороз: на Куп'янському напрямку Сили оборони взяли у полон до 10 окупантів
19:14
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби росіяни обстріляли 105 українських населених пунктів, - Генштаб
18:38
Оновлено
пожежа, Київ
Пожежа у київському ТРЦ "Космополит": серед трьох постраждалих є 8-річна дівчинка
18:24
обстріл, ППО
Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона
18:05
OPINION
Оксана Забужко
"Проєкт Хмельницького" в Україні вичерпався
18:00
Білл Хейз
У віці 98 років помер зірка американського серіалу "Дні нашого життя" Білл Хейз
18:00
Огляд
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
ТОП-5 найкасовіших фільмів минулого (2023) року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV