Окупанти сконцентрували 10 тис. військових біля Кринок Херсонської області: намагаються вибити ЗСУ

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - заявила вона.

За словами Гуменюк, в районі Кринок росіяни сконцентрували близько 10 тис. військових.

ЗСУ закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.