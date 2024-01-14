Залужний і начальник Генштабу Шаптала відвідали позиції ОСУВ "Таврія" та "Одеса"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала узгодили дії та обговорили оперативну обстановку з військовими оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса" в зоні їх бойової відповідальності
Про це Головнокомандувач повідомив у телеграм.
"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса", - написав він.
Залужний відзвітував, що разом з Шапталою провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
"Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", - додав він.
Із командувачем Військово-морських сил Залужний та Шаптала детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.
Фото: https://t.me/CinCAFU
Фото: https://t.me/CinCAFU
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