Залужний і начальник Генштабу Шаптала відвідали позиції ОСУВ "Таврія" та "Одеса"

Про це Головнокомандувач повідомив у телеграм.

"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса", - написав він.

Залужний відзвітував, що разом з Шапталою провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

"Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", - додав він.

Із командувачем Військово-морських сил Залужний та Шаптала детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Фото: https://t.me/CinCAFU

Фото: https://t.me/CinCAFU