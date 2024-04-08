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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку, били з авіації, артилерії та мінометів, - Генштаб

8 квітня, 2024 понедiлок
19:31
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом доби 8 квітня на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 20 ворожих атак на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 квітня.

Ворожі обстріли

Загалом, ворог завдав 3 ракетні та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білопілля Сумської області та міста Суми. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бачівськ, Старикове, Волфине, Хотінь, Писарівка та Рясне Сумської області; Уди, Козача Лопань та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Роздолівка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області; Богданівка, Калинівка, Часів Яр та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка та Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка та Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 3 безрезультатні атаки позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Микільське, Тягинка, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 31 ворожу атаку на Бахмутському напрямку та знищили 890 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
Куп'янськ
Лиман
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