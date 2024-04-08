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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу Сили оборони ліквідували 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів, - Генштаб
Оновлено

За добу Сили оборони ліквідували 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів, - Генштаб

8 квітня, 2024 понедiлок
07:51
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 31 ворожу атаку на Бахмутському напрямку та знищили 890 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7087 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,
  • артилерійських систем – 11356 (+40) од,
  • РСЗВ – 1039 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 751 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2065 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Харків та Берестове Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

  • 6 квітня аналітики з ISW заявили, що російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує власні зусилля в районі Часового Яру.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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