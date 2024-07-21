Протягом доби РФ скинула на Торецьк 13 авіабомб

Про це повідомляє Нацполіція.

Протягом доби обстрілів зазнали міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селища Дробишеве, Новоекономічне, Ямпіль, села Вовченка, Діброва, Зоря, Новий Комар, Олександро-Калинове, Перше Травня, Роздольне.

Всього, за даними правоохоронців, пошкоджено 83 цивільних об’єкти – 35 житлових будинків, заклади освіти, підприємства, адмінбудівлі, магазини, АЗС, аптеку, транспортну й критичну інфраструктуру, 25 автомобілів.

На Торецьк РФ скинула 13 авіабомб КАБ-250, а також місто перебувало під обстрілом артилерії. Двоє мешканців травмовані, пошкоджено три багатоквартирних і шість приватних будинків, торгове приміщення, об’єкт транспортної інфраструктури, зазначили поліцейські.

За їхніми словами, по Лиману окупанти вдарили чотирма бомбами КАБ-250 - поранили цивільну особу, пошкодили заклад освіти, офісне приміщення, аптеку та газопровід.

У Селидовому внаслідок удару дроном поранено мирного жителя, пошкоджено АЗС та цивільне авто.

Ямпіль росіяни атакували з артилерії – травмували людину, пошкодили три приватних оселі.

Двоє поранених людей - у Часовому Яру, ще один мешканець – в Сіверську.

По Покровську та Першому Травня війська РФ випустили 11 ракет із ЗРК "С-300", руйнувань зазнали дев`ять будівель і 19 цивільних автомобілів.

У Роздольному внаслідок потрійного авіаудару бомбами КАБ-250 - 15 пошкоджених домівок і п`ять авто.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

У пресслужбі Нацполіції поінформували, що за допомогою поліції евакуйовано ще 81 людину, з них 13 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 177 148 осіб, серед них 21 082 – діти, 7 119 - люди з інвалідністю.