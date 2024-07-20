Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін станом на ранок 20 липня.

За його словами, у Покровському районі, зокрема у Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.

Він також розповів, що у Краматорському районі - у Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і 2 інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури.

У Торецьку Бахмутського району 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 421 людину, у тому числі 83 дитини.