Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини
За минулу добу 19 липня російська армія 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атак 1 людина загинула і 2 поранено у Торецьку
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін станом на ранок 20 липня.
За його словами, у Покровському районі, зокрема у Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.
Він також розповів, що у Краматорському районі - у Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і 2 інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури.
У Торецьку Бахмутського району 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 421 людину, у тому числі 83 дитини.
- Від початку доби 19 липня на фронті було зафіксовано 135 бойових зіткнень. Ворог найбільш активний на Покровському та Торецькому напрямках.
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