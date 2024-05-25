Протягом доби росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, двоє поранені
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У декількох районах області загинули троє цивільних, ще двоє дістали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
У Красногорівці Покровського району поранено людину. Під вогнем також околиці Очеретинської громади.
У Рубцях Лиманської громади Краматорського району пошкоджено господарчу споруду. У Зеленому Полі Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 11 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської громади — без жертв і руйнувань.
Дві людини загинули у Сіверську Бахмутського району — у місті пошкоджено 4 будинки. У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова споруда.
За словами очільника ОДА, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 438 людей, у тому числі 49 дітей.
- Пресслужба Третьої штурмової бригади ЗСУ 17 березня 2024 року оприлюднила звітне 26-хвилинне відео про міські бої в Красногорівці (Донеччина).
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