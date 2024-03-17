Третя штурмова показала, як вибивала ворога з Красногорівки

Матеріал з'явився на офіційному ютуб-каналі підрозділу.

"Бойова операція 3 ОШБр, під час якої бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів зупинили спробу прориву лінії фронту та зачистили Красногорівку від сил ворога. Відеокадри зняті на GoPro-камери учасників рейду", - йдеться в супровідному тексті.

Напередодні операції окупантам вдалось просунутись на певній ділянці цього населеного пункту та розпочати облаштування для оборони. Необхідно було діяти швидко, щоб витіснити ворога, не давши закріпитись, наголошують у Третій штурмовій.

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"Стрілецькі бої відбувались серед пошкоджених та повністю зруйнованих обстрілами будинків приватного сектору. Іноді дістати окупантів було надзвичайно складно. Для ліквідації ворога бійці застосовували гранати, також працювали за допомогою FPV-дронів. На відео зафіксовано момент надання домедичної допомоги пораненим та швидка евакуація. Завдяки оперативним діям бійців усі побратими, які отримали ураження в бою, були врятовані", - зазначили в бригаді.

"В результаті блискавичної операції Третьої штурмової бригади Красногорівка залишилась під українським прапором. Плацдарм для прориву лінії фронту було знищено разом із живою силою ворога", - нагадали в Третій штурмовій.