Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається виграти війну не лише на полі бою, але й за розуми українців
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами представника ГУР, українці розвіяли для себе більшість російських інформаційних кампаній, вони не спрацювали.
"Але ось ті речі, які у світі просуває російська пропаганда про те, що, мовляв, Росія непереможна, її неможливо перемогти й ніколи такого в історії не було. Це все брехня. Звичайно, Росія багато разів у своїй історії зазнавала військових поразок, в тому числі від українців. І це той досвід, який Україна вже після 2022 року неодноразово показувала", - сказав Юсов.
Він вважає, що українці залишаються напрочуд стійкими до російської пропаганди та інформаційно-психологічних операцій, хоча й українське суспільство перебуває в щоденному режимі постійних атак від російської пропаганди та спецслужб.
"Путін намагається виграти війну не лише на полі бою, але й за розум. За розуми й серця українців, людей по всьому світові. Українці тримаються і я переконаний, що у росіян нічого не вийде", - підкреслив представник ГУР.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що від 12 вересня, коли у Білорусі стартують масштабні військові навчання "Захід-2025", слід очікувати потужного інформаційного тиску.
