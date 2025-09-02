Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами представника ГУР, українці розвіяли для себе більшість російських інформаційних кампаній, вони не спрацювали.

"Але ось ті речі, які у світі просуває російська пропаганда про те, що, мовляв, Росія непереможна, її неможливо перемогти й ніколи такого в історії не було. Це все брехня. Звичайно, Росія багато разів у своїй історії зазнавала військових поразок, в тому числі від українців. І це той досвід, який Україна вже після 2022 року неодноразово показувала", - сказав Юсов.

Він вважає, що українці залишаються напрочуд стійкими до російської пропаганди та інформаційно-психологічних операцій, хоча й українське суспільство перебуває в щоденному режимі постійних атак від російської пропаганди та спецслужб.

"Путін намагається виграти війну не лише на полі бою, але й за розум. За розуми й серця українців, людей по всьому світові. Українці тримаються і я переконаний, що у росіян нічого не вийде", - підкреслив представник ГУР.