Путін не змінив свого бажання знищити українців, і це головна перешкода до миру, – Микола Княжицький
Головною перешкодою на шляху до миру залишається агресивна політика Росії, мета якої – знищити український народ. Тому можливості досягнення миру у 2025 році - під сумнівом
Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький в етері телеканалу "Прямий".
Княжицький зазначив, що хоча бажання колишнього президента США Дональда Трампа досягти миру є позитивним фактором, головною умовою для встановлення справедливого миру є зміна позиції РФ. "Бажання Трампа досягти миру є позитивним. Ми, українці, хочемо, щоб мир був справедливим, заснованим на принципах світопорядку і верховенства права, з покаранням таких негідників, як Путін", – наголосив депутат.
Однак він висловив сумнів щодо можливості досягнення миру у 2025 році, наголошуючи на тому, що це залежить не лише від зусиль міжнародної спільноти, але й від позиції самого російського президента. "Якщо американці допоможуть нам зробити все, щоб Путін змінив це бажання і взагалі зник з політичної арени світу, це буде правильний і швидкий шлях до миру", – підсумував Микола Княжицький.
Також депутат підкреслив важливість продовження підтримки України з боку Заходу в боротьбі з російською агресією, яка триває вже понад дев’ять років.
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