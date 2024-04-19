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"Путіна треба спустити на землю, а наше небо зробити безпечним": Зеленський звернувся до учасників термінового засідання Ради Україна - НАТО

19 квітня, 2024 п'ятниця
18:37
Війна з Росією Україна - НАТО

У п'ятницю, 19 квітня, відбулося термінове засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони: президент Зеленський озвучив пріоритетні запити України

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Під час промови Зеленський наголосив на тому, що Україна для оборони потребує щонайменше сім систем ППО Patriot. Вони "можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію". Також президент акцентував на тому, що обіцяні  мільйон артилерійських снарядів для України потрібно нарешті доправити на передову. 

"По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія. Четверте – авіація. Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав президент. 

Також він підкреслив, що Україна потребує швидкого ухвалення рішень.  

"Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - наголосив президент. 

  • Минуле засідання Ради Україна - НАТО відбулося 10 січня. Тоді члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу". 
Теги:
Світ
Україна
військові
Володимир Зеленський
ППО
НАТО
Військові новини
Авіація
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