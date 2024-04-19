"Путіна треба спустити на землю, а наше небо зробити безпечним": Зеленський звернувся до учасників термінового засідання Ради Україна - НАТО

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час промови Зеленський наголосив на тому, що Україна для оборони потребує щонайменше сім систем ППО Patriot. Вони "можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію". Також президент акцентував на тому, що обіцяні мільйон артилерійських снарядів для України потрібно нарешті доправити на передову.

"По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія. Четверте – авіація. Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав президент.

Також він підкреслив, що Україна потребує швидкого ухвалення рішень.

"Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - наголосив президент.