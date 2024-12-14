Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня

Про це Кислиця написав у соцмережі X.

Вказано, що засідання матиме тему "Підтримання миру та безпеки України". Його скликали для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Засідання розпочнеться 16 грудня о 22:00 за київським часом.