Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Рада безпеки ООН проведе засідання присвячене Україні у понеділок, 16 грудня
Про це Кислиця написав у соцмережі X.
Вказано, що засідання матиме тему "Підтримання миру та безпеки України". Його скликали для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.
Засідання розпочнеться 16 грудня о 22:00 за київським часом.
- Попереднє засідання Ради безпеки ООН щодо України відбулося 30 жовтня. Під час нього обговорювали залучення північнокорейських військових у війну Росії проти України.
- На засіданні Кислиця заявив, що КНДР відправила своїх військових для участі у війні в Україні, щоб забезпечити їх досвідом ведення бойових дій, бо "війна може поширитись на Азію".
- Водночас заступниця постпреда РФ при ООН Анна Євстигнєєва на засіданні Ради безпеки ООН не відповіла на запитання щодо присутності північнокорейських військових на території Росії.
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