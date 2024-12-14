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Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня

Ольга Бабишена
14 грудня, 2024 субота
02:33
Війна з Росією Радбез ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Рада безпеки ООН проведе засідання присвячене Україні у понеділок, 16 грудня

Зміст

Про це Кислиця написав у соцмережі X. 

Вказано, що засідання матиме тему "Підтримання миру та безпеки України". Його скликали для  розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Засідання розпочнеться 16 грудня о 22:00 за київським часом. 

  • Попереднє засідання Ради безпеки ООН щодо України відбулося 30 жовтня. Під час нього обговорювали залучення північнокорейських військових у війну Росії проти України. 
  • На засіданні Кислиця заявив, що КНДР відправила своїх військових для участі у війні в Україні, щоб забезпечити їх досвідом ведення бойових дій, бо "війна може поширитись на Азію". 
  • Водночас заступниця постпреда РФ при ООН Анна Євстигнєєва на засіданні Ради безпеки ООН не відповіла на запитання щодо присутності північнокорейських військових на території Росії. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ООН
Рада безпеки ООН
Радбез ООН
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