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РФ в Радбезі ООН уникнула відповіді на запитання про присутність військ КНДР в Росії

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
03:14
Війна з Росією Радбез ООН

Заступниця постпреда РФ при ООН Анна Євстигнєєва на засіданні Ради безпеки ООН не відповіла на запитання щодо присутності північнокорейських військових на території Росії

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Про це інформує Укрінформ

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд розповів членам Радбезу, що запитував представника РФ Небензю, чи є на російській території північнокорейські військові, і не отримав відповіді. 

"Це питання – про війська КНДР в Росії – було порушене сьогодні вранці представницею Російської Федерації. Я знову запитую – тільки тому, що його порушила представниця Російської Федерації: чи є війська КНДР у Росії?", - запитав він. 

Заступниця постпреда РФ при ООН Анна Євстигнєєва уникнула відповіді на пряме запитання. Вона заявила, що інформацію про "ситуацію на Корейському півострові" надішле постпредству США, коли її перекладуть англійською. 

Також Євстигнєєва під час засідання критикувала заяви політиків щодо занепокоєння залученням військ КНДР в Україні. 

"Деякі члени РБ знову повторювали спекуляції про відправлення якихось підрозділів північнокорейських військ в Україну. (...) Відзначився і Генеральний секретар, яких збив з пантелику своєю заявою" щодо стурбованості розгортанням військових КНДР у Росії", - прочитала вона. 

Крім того, Євстигнєєва обурилась, що генсек не робив заяв із засудженням військової допомоги Україні та звернулася до Південної Кореї із закликом "схаменутися" і не допомагати українцям.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив , що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
ООН
Рада безпеки ООН
Радбез ООН
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