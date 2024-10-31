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Оновлено

Кислиця в Радбезі ООН назвав приховану мету військових КНДР в Україні

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
01:05
Війна з Росією Сергій Кислиця

Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що КНДР відправила своїх військових для участі у війні в Україні, щоб забезпечити їх досвідом ведення бойових дій, бо "війна може поширитись на Азію"

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Заяву Небензі на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на вимогу США і Великої Британії через повідомлення про відправлення військ КНДР на війну в Україні, цитує російська служба BBC.

"У питаннях співпраці з Пхеньяном наша позиція абсолютно чесна і відкрита. Хотів би підкреслити, що російська взаємодія з КНДР у військовій та інших сферах відповідає міжнародному праву і не порушує його", - сказав він. 

Небензя також вказав, що взаємодія РФ з КНДР не спрямована проти третьої країни. За його словами, такі повідомлення є "голослівними твердженнями за відсутності хоч трохи переконливих доказів". 

Разом з тим постпред РФ в ООН заявив, що, мовляв, такими заявами західні країни хочуть "заднім числом виправдати відправлення військ НАТО" в Україну. Він зазначив, що загрозу в участі північнокорейських військових у війні в Україні вбачає, зокрема, Південна Корея, оскільки це може дати змогу військовим армії КНДР набути бойового досвіду.

Військові КНДР, ймовірно, візьмуть участь у боях з ЗСУ в листопаді

Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу заявив, що військові КНДР, ймовірно, візьмуть участь у боях з ЗСУ в листопаді, передає РБК-Україна. 

"Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ... Швидше за все військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", -  сказав Кислиця. 

Він наголосив, що Росія отримує допомогу від підсанкційної країни, тому рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права, а їхнє тренування на російській території порушує резолюції ООН. 

Також Кислиця заявив, що Північна Корея послуговується власними цілями та інтересами, надаючи Росії своїх військових. 

"Ці військові КНДР, особливо офіцери, які переживуть війну, повернуться у свою країну, маючи винятковий досвід у веденні сучасної війни. Питання у тому, як саме КНДР буде використовувати цих досвідчених військових. І ми всі знаємо відповідь. Ми знаємо, що війна може поширитись з Європи на Азійський континент. Саме тому ці військові прибули в Росію. І швидше за все, вони будуть використовуватись не лише в Україні, а й у своєму регіоні", - зазначив він. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України і що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
ООН
Рада безпеки ООН
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