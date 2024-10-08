Ракети, дрони, снаряди: на Ставці визначили пріоритети для ОПК на наступний рік
Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому визначили пріоритети для ОПК на 2025 рік
Про це президент поінформував у Telegram.
За його словами, засідання Ставки було присвячено забезпеченню Сил оборони зброєю та військовою технікою.
Учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо потреб армії до кінця року та на перспективу. На засіданні обговорили, що Україна може придбати, що отримати від союзників, а що виробити самостійно.
Також на засіданні виступили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров і міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - повідомив Зеленський.
- Раніше стало відомо, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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