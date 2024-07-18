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Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру

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Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак зазначив, що ситуація у Часовому Яру залишається важкою

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у зоні нашої відповідальності за останній тиждень критично не змінилася. Ворог намагається тиснути з усіх боків та просуватися вперед. Сили оборони стримують фронт. Росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру, рівняючи з землею Часів Яр авіабомбами, артилерією, намагаючись штурмувати місто групами та піхотою. Ситуація залишається важкою", - наголосив Петричак.

За словами представника пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила, останнім часом ранки починаються з густої смуги диму над Часовим Яром.

"Спека висушує траву, ліси, дерева. Хаотичні обстріли росіян підпалюють траву та випалюють поля. Дихати важко, спека впливає на відчуття, але найбільше дошкуляють пожежі, які дуже важко гасити під обстрілами", - зауважив Петричак.

  • За добу 17 липня на фронті відбулося 114 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку.
  • Ситуація у місті Часів Яр, що на Донеччині, залишається напруженою. Ворог продовжує наступ, українські захисники відбивають штурми противника.










 

Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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