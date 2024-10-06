Рашисти впритул розстріляли трьох українських полонених у селищі Нью-Йорк

Про це повідомив офіційний канал 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

"Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з росіян, причетних до скоєння цього злочину. Ним виявився Делягін Вячеслав Геннадійович, 1976 року народження, що служив у батальйоні "Штурм".

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Під час допиту російський військовий зізнався, що його командування дало наказ не брати полонених та розстріляти українських військових.

"Я взагалі не розумію їхніх наказів, їхніх дій. Я не розумію. Захопили трьох - "ліквідувати", - зазначив він.

У своїх показаннях він стверджує, що був безпосереднім учасником розстрілу українських полонених.

Крім того, чоловік детально описав, як його підрозділ розстріляв групу українських полонених після отримання відповідного наказу від командира.

"Старший офіцер зв’язався з командуванням, і ті відповіли по рації: "Немає часу займатися полоненими. Не бери їх". Віддали наказ розстріляти, який група виконала", - додав він.

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