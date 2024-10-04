Росіяни стратили 93-х українських полонених безпосередньо на полі бою, - Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора України має інформацію про страти російськими військами 93 українських військовополонених на полі бою
Про це заявив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері телемарафону.
"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - сказав він.
Бєлоусов зауважив, що 80% страт зафіксували у 2024 році. За його словами, така тенденція почала зʼявлятися у листопаді минулого року: тоді "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік".
Водночас начальник департаменту поінформував, що в четвер 3 жовтня знову надійшли дані про страту українського військовополоненого.
"У телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця в зухвалій формі. Ми відразу з головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", - сказав він.
- 3 вересня стало відомо, що російські загарбники впритул розстріляли трьох українських військовослужбовців, які здались у полон на Торецькому напрямку.
- 1 жовтня зʼявилась інформація, що окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування.
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