Росіяни стратили 93-х українських полонених безпосередньо на полі бою, - Офіс генпрокурора

Про це заявив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері телемарафону.

"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - сказав він.

Бєлоусов зауважив, що 80% страт зафіксували у 2024 році. За його словами, така тенденція почала зʼявлятися у листопаді минулого року: тоді "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік".

Водночас начальник департаменту поінформував, що в четвер 3 жовтня знову надійшли дані про страту українського військовополоненого.

"У телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця в зухвалій формі. Ми відразу з головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", - сказав він.