"Реакції світової медіаспільноти на сюжет NYT із Курщини не буде": журналіст Андріюк назвав причину

Таку думку в етері Еспресо журналіст, інформаційний продюсер видання The Guardian в Україні, автор і ведучий проєкту "Зупини лося” Костянтин Андріюк

"Частина світової медіаспільноти можливо б і засудила NYT за сюжет із Курщини, але в середовищі західних ЗМІ діють трішки інші правила. Вони відкрито не засудять журналістів NYT. Уявімо, що через тиждень збираються західні ЗМІ на якийсь брифінг і там будуть журналісти NYT. Їх ніхто відкрито не засудить. Просто проблема в тому, що реакції України на цей сюжет ми не побачили, окрім, обурення. Тобто, раз держава Україна дозволила цим журналістам зробити такий сюжет, то значить все добре. Бо різниця в тому, що Росія відразу подає у міжнародний розшук кореспондента CNN за сюжет із Курщини, а Україна висловлює лише обурення", - пояснив Андріюк.

Журналіст наголосив, що Україна мала б жорсткіше відреагувати на сюжет NYT.

"Я розумію, що Україна не може подати цих журналістів у міжнародний розшук і вводити санкції проти них. Втім, хоча на високому рівні висловити обурення, до прикладу, адміністрації Дональда Трампа. В нас же просто пост з обуренням і таку ситуацію ми маємо багато в чому", - додав він.

"Частина світової медіаспільноти можливо б і засудила NYT за сюжет із Курщини, але в середовищі західних ЗМІ діють трішки інші правила. Вони відкрито не засудять журналістів NYT. Уявімо, що через тиждень збираються західні ЗМІ на якийсь брифінг і там будуть журналісти NYT. Їх… pic.twitter.com/0c7kgy5ATq — Еспресо (@EspresoTV) July 15, 2025