"Реакції світової медіаспільноти на сюжет NYT із Курщини не буде": журналіст Андріюк назвав причину
Через слабку реакцію України на сюжет NYT із Курщини міжнародна медіаспільнота не буде засуджувати журналістів, які побували на території Росії
Таку думку в етері Еспресо журналіст, інформаційний продюсер видання The Guardian в Україні, автор і ведучий проєкту "Зупини лося” Костянтин Андріюк
"Частина світової медіаспільноти можливо б і засудила NYT за сюжет із Курщини, але в середовищі західних ЗМІ діють трішки інші правила. Вони відкрито не засудять журналістів NYT. Уявімо, що через тиждень збираються західні ЗМІ на якийсь брифінг і там будуть журналісти NYT. Їх ніхто відкрито не засудить. Просто проблема в тому, що реакції України на цей сюжет ми не побачили, окрім, обурення. Тобто, раз держава Україна дозволила цим журналістам зробити такий сюжет, то значить все добре. Бо різниця в тому, що Росія відразу подає у міжнародний розшук кореспондента CNN за сюжет із Курщини, а Україна висловлює лише обурення", - пояснив Андріюк.
Журналіст наголосив, що Україна мала б жорсткіше відреагувати на сюжет NYT.
"Я розумію, що Україна не може подати цих журналістів у міжнародний розшук і вводити санкції проти них. Втім, хоча на високому рівні висловити обурення, до прикладу, адміністрації Дональда Трампа. В нас же просто пост з обуренням і таку ситуацію ми маємо багато в чому", - додав він.
- 14 липня видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курської області Росії, під час роботи над яким журналістку супроводжували бійці чеченського підрозділу "Ахмат". Попри те, що МЗС України це назвали "найдурнішим рішенням", матеріал вийшов друком у США
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