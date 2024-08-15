"Репетиція звільнення Криму": Наріман Джелял прокоментував операцію в Курській області

Про це сказав у інтерв'ю "Голосу Америки" Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Він зауважив що бої в Курській області, як і інші дії ЗСУ, спрямовані на досягнення єдиної мети – відновлення територіальної цілісності Української держави, зокрема звільнення окупованих територій, у тому числі й деокупацію Криму.

Джелял вважає, що такий доволі несподіваний і нестандартний хід, як вторгнення безпосередньо на територію Російської Федерації, продемонстрував неспроможність і неготовність російського керівництва до такого розвитку подій. На його думку, йдеться про конкретні кроки у напрямку до деокупації Криму.

"Розвиток подій, можна сказати, підтверджує озвучене мною раніше попередження мешканцям Криму, насамперед громадянам України – щоб вони не були необачними, щоб не прислухалися до мантри окупаційної влади "все порядку, нічого не бійтеся". Я робив це не для того, щоб когось налякати, а просто щоб люди були морально та фізично готові убезпечити себе на момент здійснення деокупації, тобто ведення воєнних дій зі звільнення Криму", – зазначив Джелял.

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Він розповів, що в Криму на події в Курській області реагують "по-різному". Ті, хто чекає та сподівається на швидке визволення півострова, – дуже позитивно. Ті ж, хто підтримує окупаційну владу свідомо, а не вимушено, відчувають, за його словами, тривогу і страх, адже розуміють, що сценарій реальний і для Криму.

Операція в Курській області, на його переконання, є перевіркою певних тактик і стратегій – як воєнних, так і політичних. Зокрема, додає Наріман Джелял, відпрацьовують підготовку до переговорного процесу, врегулювання комплексу питань на місцях, зокрема й роботу з місцевим населенням та організацію управління звільненими територіями.

Також Джелял вважає, що курська операція є "дуже серйозним сигналом до Кремля про те, що всі запобіжники просто перестають діяти, і світ уже втрачає терпіння та готовий діяти значно серйозніше і гостріше, щоб примусити Росію дотримуватися міжнародного права".