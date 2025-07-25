РФ атакує Україну "шахедами": ситуація ввечері 25 липня
Увечері п'ятниці, 25 липня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Дрони фіксують на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
О 19:39 в ПС попередили про загрозу застосування ворогом безпілотників у Харківській області.
О 20:13 на Сумщині були зафіксовані групи ворожих БпЛА. Зокрема, безпілотники прослідували повз місто Шостка, тримаючи курс у напрямку Конотопа.
О 20:21 декілька груп БПЛА, перетинаючи Сумську область, рухались у бік Чернігівщини.
Станом на 20:35 дрони рухались по межі Сумщини та Чернігівщини, тримаючи курс на Полтавщину.
О 21:39 ПС повідомили про БПЛА на Полтавщині повз Лубни, Гадяч - курс південний.
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