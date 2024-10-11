РФ атакувала чотири райони Донеччини: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія 11 жовтня атакувала чотири райони Донеччини, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще 6 місцевих мешканців дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Так, окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах.
Зранку РФ обстріляла з артилерії Часів Яр, унаслідок чого дістала осколкове поранення та перелом кісток 64-річна місцева жителька. Наразі вона в лікарні у важкому стані.
Також окупанти атакували, ймовірно, з "градів", селище Велика Новосілка. Там постраждав 47-річний чоловік.
"Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді, аби набрати води. Вона загинула на місці", - розповіли у прокуратурі.
У с. Плещіївка мінно-вибухову травму дістав 44-річний чоловік, який працював на городі.
"Через деякий час армія РФ скинула авіабомби на селище Ясна Поляна. В результаті влучання засобів ураження по приватному сектору травмовано двох жінок 27 та 70 років", - поінформували в прокуратурі.
Ще одного 49-річного чоловіка було поранено внаслідок артилерійського обстрілу Мирнограда.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 8 жовтня російська окупаційна армія 13 разів обстріляла Донеччину. Внаслідок атак загинула людина, 11 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе