РФ атакувала чотири райони Донеччини: загинула людина, є поранені

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Так, окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах.

Зранку РФ обстріляла з артилерії Часів Яр, унаслідок чого дістала осколкове поранення та перелом кісток 64-річна місцева жителька. Наразі вона в лікарні у важкому стані.



Також окупанти атакували, ймовірно, з "градів", селище Велика Новосілка. Там постраждав 47-річний чоловік.



"Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді, аби набрати води. Вона загинула на місці", - розповіли у прокуратурі.

У с. Плещіївка мінно-вибухову травму дістав 44-річний чоловік, який працював на городі.



"Через деякий час армія РФ скинула авіабомби на селище Ясна Поляна. В результаті влучання засобів ураження по приватному сектору травмовано двох жінок 27 та 70 років", - поінформували в прокуратурі.

Ще одного 49-річного чоловіка було поранено внаслідок артилерійського обстрілу Мирнограда.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.