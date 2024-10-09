На Донеччині за минулу добу через атаки РФ загинула людина, 11 отримали поранення

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Покровському районі у Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки. Також у Мирнограді людина отримала поранення. Крім того, у Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено складське приміщення.

У Краматорському районі у Лимані поранено людину, пошкоджено два будинки, п'ять крамниць, підприємство і три автівки. У Костянтинівці загинула людина, ще восьмеро отримали поранення, пошкоджено 17 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, три освітні заклади, три газогони, 70 гаражів і 12 автівок.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено шість будинків. Також у Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків і багатоповерхівка.

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 696 людей, у тому числі 51 дитину.