На Донеччині за минулу добу через атаки РФ загинула людина, 11 отримали поранення
За минулу добу 8 жовтня російська окупаційна армія 13 разів обстріляла Донеччину. Внаслідок атак загинула людина, 11 отримали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зокрема, у Покровському районі у Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки. Також у Мирнограді людина отримала поранення. Крім того, у Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено складське приміщення.
У Краматорському районі у Лимані поранено людину, пошкоджено два будинки, п'ять крамниць, підприємство і три автівки. У Костянтинівці загинула людина, ще восьмеро отримали поранення, пошкоджено 17 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, три освітні заклади, три газогони, 70 гаражів і 12 автівок.
У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено шість будинків. Також у Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків і багатоповерхівка.
Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 696 людей, у тому числі 51 дитину.
- Станом на 8 жовтня в Покровську залишаються 12 тис. людей, зокрема, 82 дитини, а у Костянтинівці - 17,8 тис. людей, серед них - 368 дітей.
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