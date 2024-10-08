У Покровську та Костянтинівці наразі залишаються близько 30 тис. людей, - Донецька ОВА
Наразі в Покровську залишаються 12 тис. людей, зокрема, 82 дитини, а у Костянтинівці - 17,8 тис. людей, серед них - 368 дітей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"У Покровську наразі залишаються 12 тисяч людей і (зокрема, - ред.) 82 дитини. Було 46 тисяч, з них - 3,5 тисячі дітей. Тобто понад 30 тисяч тільки з Покровська виїхали. Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, ДСНС, вивозимо людей з лінії фронту", - сказав Філашкін.
За його словами, у Костянтинівці наразі залишаються 17,8 тис. людей, з них - 368 дітей. Місяць тому тут проживали 20 тис. людей.
"Тобто люди виїжджають, спасибі їм, що бережуть себе, тому що обстановка дуже складна саме в Костянтинівці", - наголосив голова ОВА.
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Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині проживали 1,9 млн людей, а наразі там перебуває 340 тисяч.
Крім того, Філашкін розповів, що на Донеччині 131 населений пункт повністю знеструмлений, а також зазначив, що майже в усьому регіоні спостерігаються великі труднощі з водою, проте критичних проблем із питною водою немає.
- З 7 жовтня у населеному пункті Костянтинівка (Донецька область) комендантська година триває 20 годин на добу.
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